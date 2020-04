Korridorzüge durch Ungarn für rumänische Betreuer ab Mai geplant

Ab Mai können rumänische 24-Stunden-Pflegerinnen per Korridorzug durch Ungarn zu ihren pflegebedürftigen Klienten nach Österreich reisen bzw. zurück in ihre Heimat. Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) verkündete am Donnerstag diese gemeinsam mit Ungarn und Rumänien ausgehandelte Lösung. Auch die Ausreisebeschränkungen für 24-Stunden-Betreuerinnen aus Rumänien wurden gelockert.

SN/APA (Archiv)/ROBERT JAEGER ÖBB mit Sonderzug nach Timisoara