Große Wirtschaftskrisen der Vergangenheit zogen fast immer diktatorische Perioden nach sich, sagt der Wirtschaftshistoriker Roman Sandgruber. Er sieht derzeit aber keine Anzeichen dafür, dass das wieder passiert.

Die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise erinnern den Historiker an die Weltwirtschaftskrise 1929. Sie mündete in Diktaturen und in den Zweiten Weltkrieg.

Wovor muss man sich mehr fürchten - vor dem Coronavirus oder vor der Wirtschaftskrise, die es nach ...