Kritik an Umbauplänen für Hitler-Geburtshaus

Um den Umgang mit dem Gedenkstein vor dem Hitler-Geburtshaus in Braunau ist am Mittwoch eine Diskussion ausgebrochen. Der Kritik von Verbänden zum Gedenken der Opfer von Nazi-Verbrechen Gedenkverbände und auch SPÖ und Grüne an einer geplanten Verlegung hielt das Innenministerium den Bericht einer Expertenkommission entgegen. Der Braunauer Bürgermeister will eine politische Abstimmung.

SN/APA/ROBERT JAEGER Hitler-Geburtshaus soll durch Polizeistation "neutralisiert" werden