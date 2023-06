Landeshauptleute-Konferenz spricht sich gegen Verlängerung des Finanzausgleiches aus

Die Landeshauptleute-Konferenz hat sich am Mittwoch bei ihrem Treffen in Andau (Bezirk Neusiedl am See) vehement gegen eine etwaige ledigliche Verlängerung des Finanzausgleichs ausgesprochen. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) als derzeitiger Vorsitzender der LH-Konferenz betonte bei einer anschließenden Pressekonferenz: "Wir verwehren uns ganz massiv gegen eine Verlängerung." Auch Vorarlbergs Markus Wallner (ÖVP) drängt auf ein Finale im Herbst.

BILD: SN/APA/ROBERT JAEGER Die Vertreter aller neun Bundesländer