In Zusammenarbeit mit den Schulen möchte das Bundesheer das Wissen über die umfassende Landesverteidigung verbessern.

Im Gefolge des Ukraine-Kriegs will Österreich nicht nur bei der militärischen, sondern auch bei der geistigen Landesverteidigung nachrüsten. Themen wie Krieg und Sicherheit sollen wieder Eingang in die Lehrpläne finden. Informationsoffiziere sollen vermehrt Vorträge an den Schulen halten. Das kündigen ...