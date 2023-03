Landtagswahl in Kärnten: Die wichtigsten Wahlmotive

Der Meinungsforscher Peter Hajek hat die wichtigsten Wahlmotive der Kärntnerinnen und Kärntner erhoben. Die Aussagen der 738 Befragten fasst er so zusammen: Der "blutleere Wahlkampf" ließ mehrere Spitzenkandidaten punkten, allen voran LH Peter Kaiser. Die SPÖ wurde wegen ihm und seiner ruhigen Art des Regierens gewählt. Zu denken geben sollte der SPÖ, so Hajek, dass das Wahlmotiv "Soziales/für die Menschen/Teuerungsausgleich" erst an fünfter Stelle genannt wurde.



Die FPÖ punktete ausschließlich mit ihren klassischen Themen: gegen Asyl und Zuwanderung, ...