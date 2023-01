Wie dramatisch ist eine Landtagswahl?

Bitte anschnallen! Niederösterreich wählt. Alles könnte anders werden. Oder es bleibt alles so, wie es ist. Man wird sehen.

In den USA ist es irgendwie praktischer geregelt: Ob Präsidentschafts-, Parlaments- oder Regionalwahlen - alle Wahlgänge finden an zwei fixen Terminen im November statt, die (von raren Ausnahmen abgesehen) unverrückbar sind und seit Jahrhunderten (zwei) feststehen.

In Österreich ist das bekanntlich anders. Spekulationen über die Vorverlegung von Wahlen zählen zu den beliebtesten Gesellschaftsspielen. Jeder wählt, wann er will. Und da jeder Landeshauptmann die Bühne für sich allein haben will, wählt jedes Bundesland zu einem anderen Termin. Was zu ...