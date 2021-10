In der ÖVP haben wieder die Landeshauptleute die Macht übernommen. Sie haben Sebastian Kurz die Grenzen aufgezeigt.

Wilfried Haslauer der Ältere pflegte zu sagen: "Als Politiker gibt es Situationen, in denen du immer geprügelt wirst. Egal wie du entscheidest. Da kannst du gleich das Richtige machen."

In einer solchen misslichen Lage befanden sich am Samstagabend die Grünen: Fortsetzung der Regierung mit der ÖVP und ihrem Ex-Kanzler im Hintergrund? Die Basis und die Opposition toben. Fliegender Wechsel in eine Viererkoalition mit SPÖ, Kickl-FPÖ und Neos? Die Basis und die ÖVP toben. Neuwahlen? Alle toben.

...