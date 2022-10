Das Heeresbudget wird erhöht - aber damit ist nicht alles gelöst

Mehr Geld für die Landesverteidigung, das ist eine gute Nachricht. Aber es ist nicht alles.

Mehr als sieben Monate ist es her, dass Russland die Ukraine überfallen hat. Mehr als sieben Monate hat Österreich gebraucht, um auf diese dramatische Rückkehr des Kriegs nach Europa zu reagieren. Nun aber ist es so weit, das Budget des Bundesheers wird erhöht, und wie immer in solchen Fällen steht man vor der Frage, ob man die Feldflasche nun als halb voll oder halb leer ansehen soll.

Beginnen wir mit dem "halb leer": Die Budgetanhebung ist weit von ...