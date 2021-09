Die soziale Frage spielte bei den drei Wahlgängen in Deutschland, Oberösterreich und Graz eine Rolle.

Klimaschutz hin, Arbeitsplätze her, Migration hin, Covid-Bekämpfung her, Bildung hin, Digitalisierung her, Mobilität hin, nachhaltige Energiegewinnung her: All diese Punkte haben bei den jüngsten Wahlen in Deutschland, Oberösterreich und selbst in Graz eine wichtige Rolle gespielt. Das große Gemeinschaftsthema, das sich wie ein Schirm über all die genannten Bereiche spannt, ist das Soziale. Es ist wieder zurück auf der politischen Landkarte.

Nach Jahren der ungezügelten Globalisierung, des damit einhergehenden ungebremsten Liberalkapitalismus, des Raubbaus an den begrenzten Ressourcen der ...