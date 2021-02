Es ist vernünftig zu verbieten, dass Menschen ohne Masken zusammen Parolen skandieren. Sie sollen das online tun.

Es ist ein Hauch der Dreißigerjahre, der da zurzeit durch Österreich weht. Linke wie rechte Kräfte versuchen - im Unterschied zu damals gottlob unbewaffnet - auf der Straße Politik zu machen und die Regierung mit Großdemonstrationen unter Druck zu setzen. In Graz und Innsbruck wurde am Samstag teilweise gewaltsam gegen die jüngsten Abschiebungen protestiert. In Wien fand am Sonntag trotz behördlichen Verbots eine große Demonstration gegen die Coronamaßnahmen der Regierung statt.

Dass solche Demonstrationen immer öfter verboten werden, ...