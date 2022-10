Lehrermangel: Mit PR-Kampagnen allein gewinnt man keine Lehrer

Viele Schulen suchen verzweifelt nach Personal. Jetzt rächen sich die Versäumnisse der vergangenen Jahre.

Es gibt Krisen, die sind Jahre im Vorhinein absehbar - die akute Personalkrise an den Pflichtschulen ist eine solche. Der Mangel an Lehrpersonal ist dort mittlerweile so groß, dass Lehramts-Studentinnen und -Studenten schon nach ein paar Uni-Semestern an die Schulen gerufen werden, damit die Schüler nicht allein in den Klassen sitzen.

Studentenvertreter, Lehrergewerkschafter und Schulexperten weisen seit Jahren auf diese immer größer werdende Personallücke hin. Und es ist ja auch seit Langem bekannt, dass die Babyboomer langsam in ...