Im Ukraine-Konflikt ist Österreich neutral und solidarisch zugleich.

Wie verhält sich Österreich bei Krieg in der Ukraine? Im Krimkrieg 1853-56 agierte Österreich-Ungarn außenpolitisch so ungeschickt, dass es seinen bis dahin engen Allianzpartner Russland verprellte, was sich im Ersten Weltkrieg bitter rächen sollte. Im Vergleich zur damaligen welthistorischen Weichenstellung ist es heute relativ gleichgültig, wie sich Österreich im Ukraine-Konflikt verhält. Schließlich sind wir keine Großmacht mehr, sondern ein Kleinstaat.

Und zwar ein Kleinstaat, der sicherheitspolitisch überaus geschickt agiert. Oder - das hängt vom Blickwinkel ...