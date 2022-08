Putins Krieg ist schuld, nicht die Sanktionen

Weg vom harten Kurs gegenüber Moskau, fordern Anti-Sanktions-Träumer. Während Trittbrettfahrer an der Krise verdienen.

In Deutschland, aber auch in Österreich ist eine eigenartige Debatte darüber entbrannt, wie weit die gegen Russland verhängten Sanktionen schuld an den übermäßigen Teuerungen seien, und darüber, dass die Preise wieder fallen würden, sobald nur die Einschränkungen für Öleinfuhr, Technologieexporte oder Oligarchenvermögen aufgehoben würden. Die naive Vorstellung dahinter: Würde man dem kriegslüsternen Staatschef der Russen nur milde genug entgegentreten, würde dieser den Gashahn wieder aufdrehen, und alles wäre wieder so wie früher.

Doch nichts wird ...