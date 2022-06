Zeugnistag für den Bildungsminister

Kinder und Jugendliche freuen sich auf Ferien im Freibad und am See. Der Minister schwimmt bei der Aufgabenbewältigung.

Entspannt in die großen Ferien gehen. Das können nach dem heurigen Zeugnistag weder der Lehrer noch die Schulleiterin noch die Eltern. Die Lage ist chaotisch. Der Bildungsminister scheint zu schwimmen. Das wurde zuletzt im Interview, das er am Mittwoch in der "ZiB 2" gab, deutlich vor Augen geführt. Nach einem halben Jahr im Amt wirkt Martin Polaschek (ÖVP) noch nicht recht sattelfest. Jedenfalls kommt er aus der Analysephase nicht heraus.

Im Fach "Lösungen gegen den drohenden Personalmangel" steht ...