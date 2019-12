Leitl neuer Präsident der Europäischen Bewegung Österreich

Die Europäische Bewegung Österreich (EBÖ) - ein überparteiliche Netzwerk proeuropäischer Kräfte in Österreich - hat Christoph Leitl zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Der Präsident des europäischen Wirtschaftskammer-Dachverbandes Eurochambres folgt in dieser Funktion auf SPÖ-Klubvize Jörg Leichtfried, der nunmehr EBÖ-Vizepräsident ist, teilte die Bewegung am Freitag mit.

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Neo-EBÖ Präsident Leitl