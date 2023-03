Ludwig für Entscheidung in der SPÖ nach Salzburg-Wahl

Die SPÖ wird am Mittwoch Details zur anstehenden Mitgliederbefragung über die Parteispitze fixieren. In einem Präsidium sollen die Verfahrensregeln festgelegt werden. Wann die Genossinnen und Genossen zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil wählen dürfen, ist noch offen. Wiens Landesparteivorsitzender, Bürgermeister Michael Ludwig, hat am Montag dafür plädiert, erst nach der Salzburg-Wahl zu entscheiden.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Am Mittwoch beraten SPÖ-Gremien die nächsten Schritte