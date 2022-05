Matura-Klausuren an BHS heuer schlechter ausgefallen

Bei den Matura-Klausuren in den drei "großen" Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch hat es heuer an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) mehr Fünfer gegeben als im Vorjahr. An den AHS sind die schriftlichen Prüfungen dagegen in etwa so ausgefallen wie 2021. Das zeigen Zahlen des Bildungsministeriums nach Einmeldung der Ergebnisse von rund 75 Prozent der Schulen.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Heuer schlechtere Maturanoten