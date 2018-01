Mauthausen-Überlebende äußern "große Sorge" wegen Regierung

Das Internationale Mauthausen Komitee hat in einem offenen Brief einen Appell von KZ-Überlebenden an Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) übermittelt. Darin äußern die Betroffenen ihre "große Sorge" über Österreichs Regierung, wie das Mauthausen Komitee Österreich am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab.

SN/APA (BKA/Wenzel)/ANDY WENZEL Appell von Holocaust-Überlebenden an Bundespräsident Van der Bellen