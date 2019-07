Meinl-Reisinger zur NEOS-Spitzenkandidatin gekürt

Die Mitglieder der NEOS haben Beate Meinl-Reisinger am Samstag als Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl am 29. September bestätigt. Bei der Mitgliederversammlung stimmten 96,1 Prozent für die Parteichefin. Am Freitag hatte sich der Vorstand einstimmig für sie ausgesprochen und auch die offene Online-Vorwahl hatte Meinl-Reisinger zuvor klar für sich entschieden.

SN/APA/HANS PUNZ Einhellige Zustimmung für Meinl-Reisinger