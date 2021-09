MFG-Chef Brunner gegen Masken, Testen und Impfen

Die große Gewinnerin bei der oberösterreichischen Landtagswahl, die Bewegung MFG (Menschen-Freiheit-Grundrechte) steht für die Beendigung alle Corona-Maßnahmen und will auch bei weiteren Landtagswahlen antreten. Das kündigte Bundes-Parteiobmann Michael Brunner im Gespräch mit der APA am Montag an. Der Strafverteidiger, der seine Kanzlei an einer noblen Adresse in der Wiener Innenstadt hat, lehnt Masken, Tests und die Corona-Impfung ab.

SN/APA/ULRIKE INNTHALER/ULRIKE INNT Die MFG schaffte es in OÖ auf Anhieb in den Landtag