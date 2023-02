Mit Hass und Wut ins Gefängnis

Nach den Urteilen in den Terrorprozessen wartet auf die Justiz die schwierige Aufgabe, die Täter auch zu deradikalisieren.

Zwei Mal lebenslange Haft, ein Mal 20 Jahre und ein Mal 19 Jahre. So lauten die Urteile im Wiener Terrorprozess, die am Mittwoch um Mitternacht gegen vier Männer verhängt wurden. Verurteilt wurden die Angeklagten, weil das Gericht zur Entscheidung kam, dass sie dem Attentäter von Wien, Kujtim F., bei der Auswahl des Anschlagsziels sowie bei der Beschaffung von Schusswaffen und Munition geholfen hatten. Der Vorwurf lautete Begehung von terroristischen Straftaten in Verbindung mit Mord. Zwei Männer wurden von diesem Vorwurf ...