Zita von Habsburg wurde in der Kapuzinergruft beerdigt - jedoch ohne Herz.

Am 1. April 1989 wurde die letzte österreichische Kaiserin und Königin von Ungarn, Zita von Habsburg, in Wien zu Grabe getragen. 40.000 Menschen säumten die Straßen der Wiener Innenstadt. Sie gaben der am 14. März im Alter von 96 Jahren in der Schweiz verstorbenen ehemaligen Monarchin das letzte Geleit.