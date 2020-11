Nach dem Terror in Wien: Österreich erlebt Welle der Solidarität

"Das ist unser Europa. Wir werden nicht nachgeben."Frankreichs Staatspräsident kam persönlich in die Botschaft, um zu kondolieren.

Am 11. März 2004 detonierten in vier Pendlerzügen in der spanischen Hauptstadt Madrid Sprengsätze. 191 Menschen starben, etwa 1600 wurden verletzt. Die Terrororganisation Al Kaida bekannte sich zu den Anschlägen.

Seit damals hat Europa mehrere Wellen islamistischen Terrors erlebt. Nach der Zerschlagung der Al Kaida versuchten Extremisten im Namen des Islamischen Staats (IS) die Demokratien der EU zu destabilisieren. Sie alle haben ihr Ziel nie erreicht. Europa rückte im Kampf gegen den Terror näher zusammen.

Das ...