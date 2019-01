NEOS wählen ihre EU-Spitzenkandidatin

Die NEOS finalisieren am Samstag ihre Kandidatenliste für die EU-Wahl im Mai. Bei einer Mitgliederversammlung im Wiener Palais Wertheim wird zunächst am Vormittag die Listenerste - voraussichtlich die Nationalratsabgeordnete Claudia Gamon - gewählt. Am Nachmittag werden die übrigen Listenplätze gewählt sowie das EU-Programm präsentiert und auch gleich beschlossen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Gamon gilt als wahrscheinliche Spitzenkandidatin