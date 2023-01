NÖ-Wahl - Experten erwarten Schwarz-Rot

Nach der geschlagenen Landtagswahl in Niederösterreich sehen Experten eine Koalition aus ÖVP und SPÖ als am wahrscheinlichsten an. "Eine Koalition, die die FPÖ dann als 'Koalition der Verlierer' darstellen kann", sagte der Politikberater Thomas Hofer am Wahlabend im Gespräch mit der APA. Die Schuld an dem historisch schlechtesten Ergebnis der ÖVP NÖ ist für Meinungsforscher Peter Hajek zum Teil hausgemacht, vieles liege aber auch "außerhalb ihrer Hemisphäre".

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Experten erscheint eine Schwarz-Rote Zusammenarbeit am realistischsten