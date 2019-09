NR-Wahl: TV-Sender berichten am Wahlsonntag stundenlang live

Ebenso intensiv wie der TV-Wahlkampf wird auch die Berichterstattung der Fernsehstationen am Wahltag selbst werden. Der ORF kündigt knapp sieben Stunden Live-Berichterstattung an und auf manchen Privatsendern steht das Programm bereits ab neun Uhr Früh ganz im Zeichen der Nationalratswahl. Die erste Diskussionsrunde der Spitzenkandidaten gibt es um 19.30 Uhr in der "Zeit im Bild".

SN/APA (Archiv)/HERBERT NEUBAUER Ein Bild von der TV-Runde am Wahlabend 2017