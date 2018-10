ÖGB übt massive Kritik an Reform der Sozialversicherungen

Der ÖGB übt in seiner Begutachtungs-Stellungnahme wie erwartet massive Kritik an der geplanten Reform der Sozialversicherungen. Präsident Wolfgang Katzian meinte am Freitag bei der Präsentation, dass die Regierungspläne nicht vor dem Verfassungsgerichtshof halten werden und forderte neue Verhandlungen. Gleichzeitig kündigte er auch neue Proteste der Gewerkschaft an.

SN/APA (Archiv/Neubauer)/HERBERT NE Katzian kündigte weitere Proteste an