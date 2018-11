Österreich ist kein Musterschüler mehr

Auch nach dem Ausstieg aus dem UNO-Pakt gilt: Das Migrationsproblem braucht internationale Lösungen.

Lange Zeit war Österreich ein Musterschüler der internationalen Staatengemeinschaft: UNO-Sitz, einer der großen Truppensteller bei Friedensmissionen und außenpolitisch ein ehrlicher Makler mit möglichst wenig eigener Meinung. Diesen Kurs hat die schwarz-blaue Regierung radikal geändert.

Sie nimmt heute eine internationale Führungsrolle in der Migrationspolitik ein, was erklärt, warum die Reaktionen auf den österreichischen Ausstieg aus dem UNO-Migrationspakt so heftig ausfallen. Man denke an die Schließung der Balkanroute oder das Vorgehen gegen die Seenotretter im Mittelmeer: Anfangs wurden die diesbezüglichen Positionen Österreichs heftig kritisiert. Ein paar Monate später waren sie europäischer Konsens.