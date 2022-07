Österreich kooperiert mit US-Nationalgarde

Die im Oktober präsentierte und im Mai in Montpelier besiegelte Kooperation zwischen der Nationalgarde des US-Staates Vermont und dem österreichischen Bundesheer ist am Dienstagvormittag in Wien feierlich unterzeichnet worden. Der Kommandant der US-Nationalgarde, General Daniel Hokanson, betonte die Bedeutung des Kooperationsprogramms. Es handelt sich um das erste "State Partnership Program" (SPP) der USA mit einem neutralen Land.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C General Hokanson (rechts)