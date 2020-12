Opposition kritisiert weiteren Lockdown

FPÖ und NEOS orten Chaos in der türkis-grünen Bundesregierung. ÖVP und Grüne würden einen Lockdown mit "Zwangstestungen" kombinieren, kritisierte FPÖ-Klubchef Herbert Kickl am Freitag in einer Aussendung. Die NEOS warfen ÖVP und Grüne "völlige Planlosigkeit" vor. Die SPÖ sprach sich für eine "Weihnachtsruhe", aber gegen einen Testzwang aus.

FPÖ und NEOS kritisieren möglichen dritten Lockdown