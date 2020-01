Parlament erinnert mit Gedenkfeier an Auschwitz-Befreiung

Zum Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau plant das Österreichische Parlament am Montagabend eine Veranstaltung in den Wiener Börsensälen, in deren Rahmen der Opfer des Holocaust gedacht werden soll. Am Montag (27. Jänner) vor 75 Jahren war das Lager von Soldaten der Roten Armee befreit worden, etwa 7.000 Gefangene wurden damals gerettet.

SN/APA (AFP/Archiv)/PABLO GONZALEZ Vor 75 Jahren war das Lager befreit worden