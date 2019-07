Partei "Der Wandel" darf in Vorarlberg zur NR-Wahl antreten

Neben den Grünen - die österreichweit am Stimmzettel stehen - hat am Mittwoch auch eine Kleinpartei einen ersten Erfolg beim Unterschriftensammeln gemeldet. "Der Wandel" wird zumindest in Vorarlberg am Stimmzettel stehen. Parteichef Fayad Mulla ist zuversichtlich, auch in anderen Ländern genug Unterstützung zu bekommen, wenngleich das Sammeln in den Ferien und bei dieser Hitze schwierig sei.

SN/APA/Archiv/BARBARA GINDL "Der Wandel" wird in Vorarlberg auf dem Stimmzettel stehen