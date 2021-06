Paukenschlag in FPÖ - Hofer tritt als Parteichef zurück

FPÖ-Chef Norbert Hofer tritt zurück. Wie Hofer gegenüber "OE24" bestätigte, will er den Posten an der Parteispitze nach seiner Auseinandersetzung mit Klubchef Herbert Kickl räumen: "Ja, ich trete zurück. Ich bin heute aus der Reha zurückgekommen und habe mir das alles überlegt." Hofer möchte allerdings 3. Nationalratspräsident bleiben. Die Bundespartei bestätigte den Abgang außerdem in einer Presseaussendung.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER/HERBERT NEU Norbert Hofer geht nach Konflikt mit Kickl.