Pendlerpauschale: Wie gerecht ist die Förderung?

Experten kritisieren Pendlerpauschale als Speckgürtelförderung.

Der Waldviertler Monteur steigt montags bis freitags in sein Auto Richtung Wien. Die Supermarktangestellte nimmt im Südburgenland täglich den Bus in die Bundeshauptstadt. Stellen wir uns so die durchschnittlichen Bezieher des Pendlerpauschales vor? Dann liegen wir weit daneben. Mit 40 Prozent legen die meisten Empfänger nämlich weniger als 20 Kilometer zurück, nur jeder zehnte Antrag ist für Arbeitswege über 60 Kilometer. Und mehr als ein Drittel der Anträge kommt von Personen mit mehr als 45.000 Euro Jahreseinkommen. Laut Berechnungen des ...