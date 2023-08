Pensionen dürften um fast zehn Prozent steigen

Der Seniorenrat drängt bereits auf mehr, die Neos warnen, die SPÖ verlangt die Hälfte als sofortigen Erhöhung.

Die nächste Pensionserhöhung steht an.

Seit Montag ist klar, womit die Politik ohnehin rechnen musste: Wegen der hohen Teuerung werden die Pensionen im kommenden Jahr um fast zehn Prozent steigen müssen. Nach den Daten der Statistik Austria ist ein gesetzlicher Anpassungsfaktor in der Dimension von 9,7 Prozent zu erwarten.

Was für die mehr als zwei Millionen Seniorinnen und Senioren Grund zur Erleichterung ist, ist für die zunehmend aus dem Ruder laufende Finanzierung des Pensionssystems keine gute Nachricht. Schon die heurige um mehrere Extras ergänzte Pensionsanpassung kostete 3,5 Milliarden Euro. Basis war ein Anpassungsfaktor in der Höhe von 5,8 Prozent. Nimmt man nun als Basis 9,7 Prozent an sowie eine vergleichbare soziale Staffelung samt eventuellen neuerlichen Sonderzahlungen, ergäben sich Kosten um die 5,85 Milliarden Euro.

Der gesetzliche Anpassungsfaktor für das jeweils kommende Jahr berechnet sich aus dem Durchschnitt der Inflationsraten zwischen dem August des vergangenen und dem Juli des laufenden Jahres. Für Juli liegt zwar erst die Schnellschätzung der Statistik Austria vor (7 Prozent); die Schnellschätzungen kommen dem endgültigen Wert aber erfahrungsgemäß sehr nahe.

Die Spitzen des Seniorenrats, Pensionistenverbandspräsident Peter Kostelka (SPÖ) und Seniorenbundchefin Ingrid Korosec (ÖVP), teilten umgehend mit, dass man auf "zusätzliche Abgeltungen" pochen werde, zumal die letzten beiden Anpassungen die Inflation nicht ausgeglichen hätten. Zudem verlange man die erste volle Pensionsanpassung generell bereits im Jahr eins nach dem Pensionsantritt sowie eine "Wertgarantie" für die Pensionskonten der Beitragszahler, sprich: eine schnellere Berücksichtigung der Teuerungswelle. Grund: Für die Aufwertung der Pensionskonten sind die Lohn- und Gehaltsabschlüsse entscheidend, die der Teuerung zeitversetzt folgen.

Die Neos indes warnten vor "Geschenken" zusätzlich zur vermutlich bevorstehenden Pensionserhöhung um 9,7 Prozent. Jede Erhöhung über den gesetzlichen Faktor hinaus könne das System nicht stemmen. Es wäre "Zukunftsraub" an den Beitragszahlern.

SPÖ-Chef Andreas Babler forderte - als Vorgriff auf die Anpassung 2024 - eine sofortige Pensionserhöhung um fünf Prozent.