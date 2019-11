Peschorn kommt im Innenministerium mit Aufräumen nicht nach

Innenminister Wolfgang Peschorn ist in seinem Ressort offenbar schwer beschäftigt. "Es sind mehr (Aufgaben), als ich erwartet habe. Denn immer, wenn man irgendwo hingreift, tauchen neue Probleme auf, die schon in der Vergangenheit zu lösen gewesen wären", sagte er in einem Interview in der "Presse" über seinen Job als Innenminister.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Peschorn lässt kein gutes Haar am BVT