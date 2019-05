Pilz will Verbindungen von Ibiza-Video zu BVT untersuchen

Der Gründer der Liste JETZT, Peter Pilz, will möglichen Verbindungen des angeblichen Produzenten des Ibiza-Videos, über das FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache gestolpert ist, zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) nachgehen. "Die ersten Spuren, die von Ibiza-Gate in Richtung BVT führen, müssen ernsthaft untersucht werden, forderte Pilz am Sonntag.

SN/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER Pilz will einige Spuren ernsthaft untersuchen