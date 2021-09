Pro & Kontra: Soll es Selbstbehalte für Impfverweigerer geben?

Die Idee ist nicht neu, die Meinungen gehen auseinander. Sollen Corona- Patienten, die sich bewusst nicht impfen ließen, an ihren Behandlungskosten beteiligt werden?

PRO



Niemand hat das Recht, die Folgen seines Tuns abzuwälzen.

Franz Schellhorn KONTRA



Gesundheit darf nicht vom Geldbörserl abhängen.

Ingrid Reischl

Franz Schellhorn: Niemand hat das Recht, die Folgen seines Tuns abzuwälzen

Während in Dänemark alle Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden, rollt auf Österreich die vierte Infektionswelle zu. Der Unterschied zwischen den beiden Ländern? In Dänemark sind über 80 Prozent der Einwohner geimpft, in Österreich sind es bescheidene 59 Prozent. Weil viele Menschen eine Impfung entweder für gefährlich oder für ...