"Raising Voices" in der Hofburg: Salzburger Influencerin trifft Bundespräsidenten

Iran-Korrespondentin gab Einblick in den Alltag unterdrückter Frauen

Der Bundespräsident prangerte etwa die Zwangsverheiratung von Frauen und Mädchen in Afghanistan und den Wegfall ihres Zugangs zu Bildung sowie die Gewalt gegen jene an, die sich im Iran für Demokratie einsetzen. Die Journalistin Natalie Amiri, die als Korrespondentin im Iran tätig war, sprach in ihrer Keynote von Giftgasanschlägen auf Dutzende Mädchenschulen im Iran, fügte aber hinzu, dass die Situation in Afghanistan, wo Frauen aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden, noch schlimmer sei. Dort würden etwa Scheidungen von der Taliban annulliert werden und Frauen zu gewalttätigen Männern zurückkehren müssen.

Frauen in Afghanistan leben wie im Gefängnis, berichtet Botschaftsmitarbeiterin

Die Menschen dort seien vom Westen im Stich gelassen worden, so Amiri, die für eine feministische Außenpolitik plädierte. Masomah Regl, die selbst als Mädchen im Krieg in Afghanistan verletzt wurde und danach nach Österreich kam, kritisierte, dass das öffentliche Interesse für jene Konflikte, die länger dauern, abreiße, und dass sich Österreich der Aufnahme afghanischer Flüchtlinge verwehrte. Wie es den afghanischen Frauen geht, weiß Masiha Akrami, die in der afghanischen Botschaft in Wien arbeitet. Kolleginnen dürften nicht mehr in Ministerien arbeiten, manche seien gezwungen worden, aus Afghanistan zu flüchten. Nicht mehr arbeiten zu können und sich somit nicht mehr selbst versorgen zu können fühle sich an wie ein Gefängnis. Die Menschen in Afghanistan würden humanitäre Hilfe benötigen, diese dürfe allerdings nicht in die Hände der Taliban fallen.

Auch in Österreich nimmt Frauenhass zu, warnt UNO-Hochkommissar

Für Amiri sind die Frauen im Iran, die gegen das sie unterdrückende Regime ankämpfen, "wahre Heldinnen". Das dortige Regime selbst könne sich nicht verändern, so die Frauenrechtsverteidigerin Jaleh Lackner-Gohari in einer von ORF-Nahost-Korrespondent Karim El-Gawhary moderierten Diskussion. Ändert sich nichts, sieht der österreichische UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, für die Länder schwarz, denn ohne die Freiheit der Frauen könne kein Land prosperieren. Die derzeitigen Vorgänge im Land würden drohen, die afghanische Wirtschaft und Zukunft zu "strangulieren", teilte er in einem Videostatement mit. Einen Rückschritt hinsichtlich der Rechte der Frauen sieht er in fast allen Regionen der Welt. Auch in Österreich nehme die Verbreitung von Hass und Verachtung gegenüber Frauen zu, warnte Türk und forderte, überall für die Rechte von Frauen und Mädchen einzutreten.

Salzburger Frauennetzwerk "Alpha Löwin" ebenfalls eingeladen

Eingeladen zur Veranstaltung in der Hofburg war auch Sarah Baumgartner, die Geschäftsführerin des Salzburger Frauennetzwerkes "Alpha Löwin". Baumgartner betonte, wie wichtig es sei, sich mit den Frauen im Iran und Afghanistan zu solidarisieren: "Diese Frauen riskieren ihr Leben, um sich ihre Grundrechte wieder zurück zu erkämpfen. Viele in Österreich schrecken schon zurück, sich öffentlich zu weitaus geringeren Missständen zu positionieren, weil dann vielleicht Kritik oder Gegenwind kommen könnte. Nehmen wir uns ein Beispiel an diesen starken Frauen, denn wir haben hier nichts zu befürchten, sondern können nur gewinnen."