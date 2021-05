Regierung kauft ehemaliges KZ Gusen

Die Republik hat den Kauf zentraler Teile des ehemaligen KZ Gusen in Oberösterreich fixiert. Die Verhandlungen "konnten vor Kurzem positiv abgeschlossen werden", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bei einer Kranzniederlegung am Vorabend des Befreiungstages des KZ am 5. Mai. Der Eingang zum Stollensystem Bergkristall in St. Georgen, zwei SS-Verwaltungsbaracken, der Steinbrecher und der Appellplatz in Langenstein gehen in den Besitz der Republik über.

SN/APA/AFP/JOE KLAMAR Vom ehemaligen KZ Gusen sind noch einige Bauten erhalten