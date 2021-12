Rezept gegen die Politikverdrossenheit: "Strafandrohung aus der Impfpflicht herausnehmen"

Günther Ogris ist Mitbegründer des SORA Institute für Social Research and Consulting. Im SN-Gespräch analysiert er die Gründe für den Vertrauensverlust der Bevölkerung ins politische System.

Das Vertrauen in unser politisches System ist dramatisch gesunken. Gefährdet dies die Demokratie? Günther Ogris: Nein. Aber es bringt das bestehende System unter Druck. Es gibt erhebliche Spannungen in der Bevölkerung, wie man auch anhand der Debatte um die Impfpflicht sieht. In Oberösterreich ist dank Corona-Diskussion eine neue Partei in den Landtag gewählt worden. Das kann auf Bundesebene auch passieren. Die Demokratie als solche ist nicht gefährdet, das Demokratiebewusstsein ist sehr hoch. Demokratiegefährdung geht in der Regel nicht von der ...