Saniertes Parlament vor Wiedereröffnung

Mehr als fünf Jahre lang wurde das im 19. Jahrhundert erbaute Parlamentsgebäude in Wien saniert und modernisiert. Am Donnerstag (12. Jänner) wird das denkmalgeschützte Haus am Ring nun festlich wiedereröffnet. Damit geht zu Ende, was 2014 von allen Parlamentsfraktionen einstimmig per Gesetz beschlossen worden war. Fast eine halbe Milliarde Euro floss - inklusive Ausweichquartier in der Hofburg und am Heldenplatz - in das Projekt.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Alles neu im Parlament