Satiriker, wehrt Euch!

Ein Gespenst geht um in der Welt der Satiriker. Es ist das Gespenst der SPÖ. Unerschöpflich in ihrem Erfindungsreichtum, sagenhaft facettenreich in ihrem Sinn fürs Ab- und Jenseitige, strotzend vor Ideen für absurde Kehrtwendungen und atemberaubende Finten, kurz: eine übermächtige und daher zutiefst abzulehnende Konkurrenz für die biederen Zünftler der politischen Satire. Sie muss beschämt zur Seite treten und neidlos anerkennen: Dieser Übermacht der SPÖ sind wir nicht gewachsen. So etwas wäre uns nie eingefallen. Jetzt hilft nur noch eines: ...