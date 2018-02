Saudischer Außenminister verteidigt Rolle Riads im Jemen

Der Außenminister des Königreichs Saudi-Arabien, Adel al-Jubeir, hat am Montag in Wien die Rolle Riads im Jemen verteidigt. Saudi-Arabien gebe sein Bestes, um die humanitäre Krise zu mildern, sagte er am Abend bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Dabei erneuerte er auch seine Kritik an Katar, dessen Regierung er vorwarf, Terrorismus zu unterstützen.

SN/APA/HANS PUNZ Adel al-Jubeir und Außenministerin Kneissl in Wien