Schrems kann Kritik an Corona-App nicht ganz nachvollziehen

Datenschützer Max Schrems kann die Kritik an der Corona-App des Roten Kreuzes nicht ganz nachvollziehen. "Ich glaube, dass bei der öffentlichen Debatte die Suppe etwas versalzen war", sagte er in einer Online-Veranstaltung am Dienstag. Er bezog sich vor allem auf "gewisse politische Gruppen, die einfach dagegen waren". Ein Problem könnte sein, dass man mit der App zu schnell dran gewesen sei.

SN/APA (AFP)/ALEX HALADA Schrems findet die Corona-App des Roten Kreuzes in Ordnung