Sicherungshaft-Gipfel mit unklarem Ausgang

Die Regierung treibt ihr Projekt Sicherungshaft weiter voran. Am Mittwoch trifft man sich vor dem Ministerrat zu einem kleinen Gipfel der zuständigen Ressorts. Ob in der anschließenden Regierungssitzung schon Ergebnisse zumindest als Punktation abgesegnet werden, ließ man in der Koalition offen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER FPÖ und ÖVP müssen sich intern einig werden