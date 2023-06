So macht sich die SPÖ endgültig lächerlich

Nach der peinlichen Ergebnisverwechslung von Linz steht die Partei vor einem Trümmerhaufen. Der Schock sitzt tief.

Viele glaubten zunächst an einen schlechten Scherz. Das Wahlergebnis vom SPÖ-Parteitag am vergangenen Samstag sei aus Versehen verdreht worden, hieß es in einer eilends einberufenen Pressekonferenz am Montag. Nicht Hans Peter Doskozil, sondern Andreas Babler habe die Abstimmung gewonnen. Der Bürgermeister von Traiskirchen sei daher der neue Parteivorsitzende, nicht der burgenländische Landeshauptmann.

Eine solche - milde ausgedrückt - Peinlichkeit muss erst einmal verdaut werden. Sie reißt die ehemals stolze Sozialdemokratie noch tiefer in den Sumpf der Lächerlichkeit und ...