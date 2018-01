Soziale Kälte vor und nach der Wahl

Die Regierung führt einen Familienbonus ein. Pro Jahr und Kind beträgt der Absetzbetrag 1500 Euro. Womit jeder, der in Österreich Steuern zahlt und Kinder hat, finanziell bessergestellt wird - vor allem der Mittelstand profitiert. Trotzdem ist die Opposition empört. Viele, die kaum oder wenig Steuern zahlen, würden dabei leer ausgehen. Womit sie recht hat. Wer keine Steuern zahlt, kann von diesem Modell nicht profitieren. Womit bewiesen sein soll, dass die Regierung eine der "sozialen Kälte" ist. Womit sich die Frage stellt, wie das denn bisher gewesen ist? Bisher wurde, so auch von der SPÖ beschlossen, mit Freibeträgen gearbeitet. Wer für eine Kinderbetreuung zahlte, der konnte diese Kosten von der Steuer absetzen. Wer diese Ausgaben nicht hatte, bekam also auch nichts. Wer wenig verdiente, erhielt, weil sein Steuersatz niedrig war, deutlich weniger als jemand, der einen höheren Steuersatz hatte. So gesehen ist das jetzige Modell für viele Familien um Klassen besser.