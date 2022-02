SPÖ und NEOS für öffentliche Hearings für Spitzenposten

SPÖ und NEOS sprechen sich für verpflichtende öffentliche Hearings für Spitzenposten der Republik aus, etwa an Höchstgerichten und auf EU-Ebene. Sowohl der stellvertretende Klubvorsitzende Jörg Leichtfried als auch der pinke Generalsekretär Douglas Hoyos kündigten am Dienstag dementsprechende Initiativen an. Anlass für die Forderung sind bekannt gewordene Koalitionsvereinbarungen der Vergangenheit zu Postenbesetzungen.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT NEUBAUER Hohe Justizposten sollen nach öffentlichen Hearing besetzt werden.